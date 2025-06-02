كتب- حسن مرسي:

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن "المحاصيل الزراعية لم تتعرض لخسائر كبيرة جراء الأمطار والسيول التي شهدتها بعض المحافظات خلال اليومين الماضيين"، مُشيراً إلى أن "الوزارة تعاملت بشكل سريع مع تجمعات المياه في الترع والمصارف عبر معداتها المتخصصة، وتم تصريف المياه بشكل فوري".

وأوضح فاروق، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن "نسبة الحصاد لمحصول القمح تجاوزت 95% قبل هطول الأمطار، ولم تُرصد أضرار تُذكر على باقي المحاصيل"، مُشيراً إلى أن "الجهات المختصة لا تزال على الأرض لمتابعة أي تطورات أو شكاوى".

وأشار إلى أن "غرف العمليات بمديريات الزراعة في المحافظات، والبوابة الإلكترونية للوزارة، متاحة لتلقي شكاوى المزارعين، إلى جانب إمكانية التواصل المباشر مع مسؤولي الوزارة على مدار الساعة".

وفيما يتعلق بالإجراءات الاستباقية لمواجهة التغيرات المناخية، قال إن "الوزارة تعمل على توجيه المزارعين عبر الإرشاد الزراعي باتخاذ تدابير احترازية، مثل تغطية بعض المحاصيل بالبلاستيك، وتقليل الري في حالات التوقع بأمطار غزيرة، خاصة خلال مراحل التزهير والعقد في بعض المحاصيل".

وأضاف أن "الوزارة بصدد تفعيل صندوق خاص لحماية المزارعين، سيسهم في تعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية". مؤكداً أن "الدولة لن تتخلى عن أي مزارع يتعرض لخسائر كبيرة".