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أمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الإثنين 02 يونيو 2025

شبورة مائية

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كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الإثنين حتى السبت 7 يونيو 2025.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس ربيعي مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأكدت الهيئة أن يوجد شبورة مائية صباحا من 4 إلى 7 صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة.

وتابعت: يوجد فرص أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وعلى فترات متقطعة.


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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس شبورة مائية السواحل الشمالية القاهرة الكبرى الأرصاد
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