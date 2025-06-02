مطور عقاري: أسعار العقارات سترتفع 30% خلال 2025

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس علي الشرباني، رئيس شركة تبارك القابضة وTBK للتطوير العقاري، إن سوق العقارات في مصر بعيد جدا عن حدوث فقاعة عقارية نتيجة وجود طلب كبير على شراء العقارات، لافتًا إلى أن طبيعة السوق القعاري هنا تختلف تمام على ما حدث في الولايات المتحدة عام 2008، حيث يعتمد السوق الأمريكي على الرهن العقاري.

وأضاف الشرباني، أن السوق الأمريكي والدول الأوروبية تعتمد على حصول العملاء على تمويلات بنكية قصيرة الأجل وهو ما تسبب في وجود الفقاعة العقارية في وقت سابق، لكن الوضع مختلف تمامًا في السوق المصري كونه قائم على الطلب المحلي للمشروعات السكنية.

وأكد أن أسعار العقارات سترتفع خلال 2025 بقيم تتراوح بين 20% إلى 30%، نتيجة وجود طلب قوي على الشراء والاستثمار في هذا القطاع الواعد، لافتًا إلى أن الأسعار ارتفعت العام الماضي بقيم وصلت لـ100%.

وعن تقليل نسب المخاطرة في تنفيذ المشوعات، أكد الشرباني، أن توجيه السيولة النقدية والتدفقات المالية من عملية البيع في التنفيذ، بجانب البدء في تنفيذ أي مراحل بيعية تمت للهروب من أي مشكلة تحدث بشكل مفاجئ.

وعلق الشرباني على أزمة الإيجار القديم في مصر قائلًا: "لا يصلح أن يكون واحد قاعد في شقة سعرها مليون جنيه ويدفع 5 جنيه في الشهر".

وأضاف الشرباني، أن 50% من المواطنين المستأجرين في وسط البلد، يقومون بتأجير الشقة من الباطن بـ 50 و60 ألف جنيه ويدفع للمالك 5 جنيهات فقط".

وتابع: "مش عايزين نظلم صاحب البيت أو الساكن، لذلك أطالب بوجود زيادة إيجارية تتناسب مع الوضع القائم، كما تقوم الدولة بتوفير وحدات سواء بنظام التميلك أو الأيجار".

وأضاف الشرباني أن مصر تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، لذلك تم تنفيذ 3 مشروعات جديدة وهم Keystone التجمع الخامس، على مساحة 37,000 متر مربع، ويضم وحدات متعددة الاستخدامات تشمل خدمات تجارية، إدارية، طبية وفندقية، ومشورع Key of Greens أمام مطار سفنكس على مساحة 212,000 متر مربع، ويضم 192 فيلا و300 وحدة سكنية متنوعة، إلى جانب مساحات تجارية وفندقية بمساحة 10,250 متر مربع لكل منهما.

وتايع: المشروع الثالث هو مشروع هليوبوليس مصر الجديدة، على مساحة 9 أفدنة، ويشمل نحو 1,200 وحدة سكنية وفندقية فاخرة، لافتًا إلى أن الشركة استحوذت الشركة على قطعة أرض بالقرب من مطار سفنكس الدولي، وذلك في إطار رؤيتها لإعادة صياغة مفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة في مصر.

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