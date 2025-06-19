محافظ البحر الأحمر: محطة اليُسر للمياه ستعود لكامل طاقتها خلال شهر

كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن محطة تحلية مياه اليسر، التي تعد المصدر الرئيسي لتغذية مدينة الغردقة، ستعود لكامل طاقتها الإنتاجية خلال شهر.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أشار المحافظ إلى أن المحطة التي يبلغ إنتاجها اليومي 80 ألف متر مكعب، قد تأثرت مؤخرًا نتيجة نقص بعض قطع الغيار، مما أدى إلى هبوط إنتاجها إلى النصف تقريبًا.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن هبوط مستوى إنتاج محطة اليسر للمياه كان له تأثير على المحافظة، مشيرًا إلى أن الغردقة تتغذى أيضًا على خط قادم من الكريمات، والذي يمدها بـ30 ألف متر مكعب إضافي، لكن هذا الخط تعرض أيضًا لنوع من أنواع التلف.

وتابع: "أزمة محطة اليسر تزامنت مع أزمة خط الكريمات، وهذا ما تسبب العام الماضي في شكل من أشكال الأزمات مع السحب الأعلى لفصل الصيف، وحرصنا على تدارك الأمر هذا العام".

وقال حنفي إنه عرض الحلول على رئيس الوزراء، وتم بالفعل رفع كفاءة محطة اليسر التي تعطي الآن حوالي 70 ألف متر مكعب، وستعود لكامل كفاءتها النهائية خلال شهر.