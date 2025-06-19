أمين أطباء الأسنان بدمياط يكشف دور التكنولوجيا في تطوير مهارات الطبيب

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور محمد عبدالرحمن الشريف، استشاري ومدرس علاج الجذور بكلية طب الأسنان جامعة المنوفية، والأمين العام لنقابة أطباء الأسنان بدمياط، والأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية بالمحافظة، على أهمية التوازن بين الممارسة السريرية والتدريس الأكاديمي، قائلًا: "لا يُمكن الاعتماد على المهارة اليدوية فقط، فلا بد أن يكون الطبيب مطلعًا على أحدث الأبحاث والتقنيات، لأن المجال في تطور مستمر.

وقال "الشريف"، خلال حواره مع الإعلامية مروة مطر، ببرنامج "أنا والناس"، المذاع على قناة “النهار”: "دائمًا أقول لطلابي إن التميز يأتي من ثلاث عوامل: العلم، والمهارة، والتكنولوجيا".

وأضاف، أن هناك عيادات متخصصة في علاج الجذور الدقيقة باستخدام الميكروسكوب، والذي يُتيح رؤية التفاصيل الدقيقة بمعدل تكبير يصل إلى 20 ضعفًا، مما يزيد من فرص النجاح في الحالات الصعبة.

وأكد أهمية التوعية المستمرة، وأن دوره كطبيب لا يقتصر فقط على العلاج، بل يمتد أيضًا لنشر الثقافة الصحية بين الناس لحماية أسنانهم والوقاية من الأمراض.