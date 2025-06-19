خبير عسكري: الضغوط الأمريكية على إيران "حرب نفسية"

كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء حمدي بخيت، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس حربًا نفسية مكثفة ضد إيران عبر تصريحاتها المتكررة، في محاولة لخلق انطباع زائف بقرب استسلام طهران وتفكيك برنامجها النووي.

وقال بخيت خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم": "التصريحات الأمريكية الأخيرة التي نفت امتلاك إيران لسلاح نووي تهدف إلى تبرير أي عمليات عسكرية مستقبلية، وهي نفس الخطة التي اُستخدمت ضد العراق عام 2003".

وأضاف الخبير العسكري: "إيران تمتلك المعرفة الفنية الكاملة في المجال النووي، وهو ما يجعل من المستحيل نزع هذه القدرة حتى بالضربات العسكرية"، مشيرًا إلى أن الضغوط السياسية والعسكرية لن تجدي نفعًا.

وأوضح بخيت أن طهران لن تتخلى عن برنامجها النووي الذي تمثله كـ"ورقة قوة استراتيجية" في مواجهة التهديدات المتكررة ضد حدودها ومصالحها الإقليمية. وأكد أن "المحاولات الأمريكية تهدف لمكاسب سياسية على حساب استقرار المنطقة".

كما لفت الخبير العسكري إلى أن التصريحات الأمريكية الأخيرة، بما فيها تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول استعداده لوقف إطلاق النار، ما هي إلا "خدع نفسية" لامتصاص الغضب الدولي وإخفاء فشل الردع الإسرائيلي.