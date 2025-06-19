7 سنوات حياة.. تطور إيجابي بشأن مرضى المرحلة الرابعة لسرطان الرئة

كتب – أحمد جمعة:

قالت الدكتورة لبنى عز، أستاذ طب الأورام بجامعة عين شمس، إن الطب في مجال الأورام يشهد تطورات متسارعة، سواء على مستوى التشخيص أو العلاج، بما يمنح الأمل لمرضى كانوا في السابق يُعتبرون في مراحل ميؤوس منها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر استعراض استراتيجية علاج الأورام في مصر وأفريقيا، والذي تنظمه شركة "فايزر"، بمشاركة نخبة من كبار الأطباء في مجال الأورام.

وأوضحت عز أن التقنيات الحديثة أتاحت أشعة متطورة لا تكتفي بقياس حجم الورم، بل تحدد درجة نشاطه ومدى انتشاره بدقة، فضلًا عن أشعة تشخيصية مخصصة لأنواع معينة من الأورام. وأضافت أن "العلاجات الحديثة باتت تستهدف الورم نفسه، بل والخلية المصابة تحديدًا، وفق الشفرة الجينية لكل مريض، وهو ما يسمى بتفصيل العلاج".

وتابعت: "منذ خمس سنوات فقط، كان بقاء مريض سرطان في المرحلة الرابعة لعام واحد يُعد إنجازًا، أما الآن، فبفضل التقدم في العلاجات الجينية، هناك أدوية تمنح مرضى سرطان الرئة – حتى في مراحله المتأخرة – فرصة للبقاء لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وربما تصل إلى 7 سنوات".

وأشادت عز بدور المبادرات الرئاسية في توفير هذه العلاجات المتقدمة، خصوصًا لمريضات سرطان الثدي في المرحلة الرابعة، حيث أصبح من الممكن السيطرة على الورم دون التأثير السلبي على جودة الحياة.

كما نوّهت إلى تطور طبيعة الأدوية نفسها، إذ أصبح بالإمكان الاكتفاء بالعلاج عبر الأقراص دون الحاجة إلى دخول المستشفى، مؤكدة أن سرطان الثدي هو الأكثر شيوعًا بين السيدات، فيما يظل سرطان الرئة من أشرس أنواع السرطان.