كتب – أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالعزيز، استشاري علاج الأورام بجامعة عين شمس والمدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج الأورام السرطانية، إن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في مجال علاج الأورام، خاصة مع التوسع في استخدام التحاليل الجينية لتحديد أنسب العلاجات لكل مريض.

وخلال مشاركته في مؤتمر استعراض استراتيجية علاج الأورام في مصر وأفريقيا الذي تنظمه شركة فايزر، أوضح عبدالعزيز أن هناك أدوية متوفرة حاليًا ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، يتم صرفها بناءً على نتائج التحاليل الجينية الدقيقة، مشيرًا إلى وجود معامل متخصصة، من بينها مركز تابع لوزارة الصحة، لإجراء هذه الفحوصات الحيوية.

وشدد عبدالعزيز على أن التوجه الحالي نحو تحليل الجينات الخاصة بالأورام يعزز فرص الشفاء، ومن الأهمية بمكان الوقاية والكشف المبكر.

وأضاف أن نمط الحياة الصحي – الذي يشمل التغذية السليمة، وممارسة الرياضة، وتجنّب المسببات البيئية – يقلل من فرص الإصابة، وإن كان لا يمنعها تمامًا، مؤكدًا على الدور الحاسم لحملات التوعية في دعم جهود الوقاية والاكتشاف المبكر.