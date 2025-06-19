كتب – أحمد جمعة:

حذّر الدكتور عماد شاش، استشاري علاج الأورام ومدير مستشفى سرطان الثدي بالمعهد القومي للأورام، من خطورة المعلومات الخاطئة المرتبطة بسرطان الثدي، والتي تنتشر على نطاق واسع في المجتمع، مؤكدًا أن تلك الخرافات قد تؤثر سلبًا على قرارات المرضى العلاجية.

وخلال كلمته بمؤتمر استعراض استراتيجية علاج الأورام في مصر وأفريقيا، الذي نظمته شركة "فايزر"، أشار "شاش" إلى أن من بين الشائعات الشائعة، الاعتقاد بأن أخذ عينة من الورم يؤدي إلى انتشاره، أو أن ارتداء حمالة الصدر يزيد من فرص الإصابة بسرطان الثدي، وهو ما لا يستند لأي دليل علمي.

وكشف "شاش" عن نتائج بحث استبياني أجري على 487 مريضة ومرافقيهن، أظهر أن 60% منهن تلقين معلومات مغلوطة أو غير موثقة عن المرض، وأن مصادر هذه المعلومات تنوعت بين وسائل التواصل الاجتماعي (18%)، والإنترنت (24%)، والمرضى والمرافقين أنفسهم (18%)، والتلفزيون (19%)، بينما كانت النسبة الأقل لمن تلقوا معلوماتهم من الطبيب المعالج، في مؤشر يعكس فجوة واضحة في حصول المرضى على معلومات دقيقة.