كتب- حسن مرسي:

حذر اللواء نصر سالم، الخبير العسكري والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، من أن أي تدخل أمريكي مباشر في الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل قد يحول منطقة الشرق الأوسط إلى "أوكرانيا جديدة"، مشددًا على أن مثل هذا التدخل سيفتح الباب أمام مواجهات واسعة النطاق.

وقال سالم خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة: "التدخل الأمريكي المباشر سيجعل القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج أهدافًا مشروعة للضربات الإيرانية"، مؤكدًا أن طهران لن تتردد في الرد إذا شعرت بتهديد وجودي.

وأضاف الخبير العسكري أن التصعيد الحالي، رغم خطورته، لا يتجه نحو استخدام الأسلحة النووية في المدى المنظور، موضحًا أن كلا الطرفين يفضلان إبقاء المواجهة ضمن الإطار التقليدي.

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إلى أن الأطراف الإقليمية والدولية المشاركة في الأزمة تدرك خطورة تجاوز هذا الخط الأحمر.

وأكد سالم أن القوى الكبرى مثل روسيا والصين لن تترك إيران تواجه واشنطن منفردة، محذرًا من أن توسع نطاق الحرب قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

وأكد الخبير العسكري والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا: "نحن أمام سيناريو خطير قد يتجاوز الحدود الإقليمية، خاصة مع وجود مصالح متشابكة للقوى الدولية في المنطقة".