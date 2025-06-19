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أمين نقابة أطباء الأسنان بدمياط: هذه الأعراض تُنذر بضرورة حشو العصب

09:34 م الخميس 19 يونيو 2025

الدكتور محمد عبدالرحمن الشريف

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور محمد عبدالرحمن الشريف، استشاري ومدرس علاج الجذور بكلية طب الأسنان جامعة المنوفية، والأمين العام لنقابة أطباء الأسنان بدمياط، والأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية بالمحافظة، أن أبرز الأعراض التي تُنذر بضرورة حشو العصب: استمرار الألم حتى بعد زوال المسبب، والألم المتزايد أثناء الليل، أو عند تناول مشروبات باردة أو ساخنة، بالإضافة إلى الشعور بالوجع بمجرد لمس السن.

وقال "الشريف"، خلال حواره مع الإعلامية مروة مطر، ببرنامج "أنا والناس"، المذاع على قناة "النهار": "كل هذه مؤشرات واضحة على أن الالتهاب وصل إلى العصب ويجب التدخل سريعًا قبل حدوث مضاعفات أكثر تعقيدًا".

وتابع: "الوقاية خير من العلاج"، مشددًا على أهمية الزيارات الدورية لطبيب الأسنان كل ستة أشهر، حتى في حال عدم وجود ألم، حيث أن التشخيص المُبكر يُمكن أن يوفر على المريض الكثير من الوقت والتكلفة والمعاناة.

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