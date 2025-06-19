القاهرة - مصراوي:

وقع المجلس العربي للاختصاصات الصحية والكلية الملكية للجراحين في إدنبرة، أمس الأربعاء، بروتوكول للتعاون وذلك في مقر مكتب المجلس بالقاهرة، ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتنفيذاً لاستراتيجية المجلس العربي للاختصاصات الصحية في توسيع علاقاته مع المؤسسات العالمية المناظرة.

‫وقد وقّع البروتوكول عن المجلس العربي الدكتور عادل عدوي، رئيس المكتب التنفيذي، فيما مثّل الكلية الملكية البروفيسور روان باركس، رئيس الكلية.‬

‫وقد حضر مراسم التوقيع الدكتور عمر الرواس، الأمين العام للمجلس العربي، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب عدد من الأساتذة والمختصين من كلا المؤسستين.‬

‫ويهدف هذا البروتوكول إلى التمهيد للتعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يخدم رسالة المجلس في تحسين الخدمات الصحية في الدول العربية عن طريق تأهيل اختصاصيين في المجالات الصحية ذوي كفاءة مهنية وعلمية عالية وفق المعايير العالمية.‬

‎ويُعدّ البروتوكول إحدى خطوات المجلس العربي نحو بناء شراكات دولية فعّالة تسهم في دعم جهوده في تطوير التعليم الطبي التخصصي في الوطن العربي.