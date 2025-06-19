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بالصور.. رئيس الوزراء يشهد عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي

08:49 م الخميس 19 يونيو 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
  • عرض 25 صورة
    عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كما حضر عقد القران عددًا من قيادات ورجال الدولة، وعلى رأسهم اللواء محمد زكي، وزير الدفاع السابق، وأسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، على عقد قران ابنة أشرف صبحي في وجود الدكتور أسامة الأزهري.

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عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي رئيس الوزراء يشهد عقد قران ابنة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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