كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بيان مهم من الجيزة بشأن تطوير الكيت كات ومساكن عزيز عزت

ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الاجتماع الأول للجنة التيسيرية المكلفة بمتابعة مشروع تطوير منطقة الكيت كات بإمبابة والمناطق المجاورة لمساكن عزيز عزت، بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

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رئيس مجلس النواب: علاقات تاريخية تجمع مصر وصربيا

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد جورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

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بيان حكومي مهم بشأن ضبط الأسعار وتوفير العملة الأجنبية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

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التموين: ضخ 65 ألف طن سكر و43 ألف طن زيت شهريًا

أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر جميع السلع التموينية في مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة وفروع المجمعات الاستهلاكية، مع وجود احتياطي لا يقل عن 4 أشهر بكل مخزن.

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كأس العالم للأندية.. قرار جديد من الأعلى للإعلام بشأن قناة الأهلي

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على تمديد بث قناة الأهلي حتى الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025، وذلك بصفة استثنائية، لضمان التغطية الإعلامية الجيدة لهذا الحدث الرياضي الدولي.

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رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالبحر الأحمر

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لمتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بالمُحافظة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

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شيخ الأزهر يبحث مع سفير باكستان بالقاهرة تعزيز التعاون العلمي

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر المشيخة، عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي بين الأزهر والمؤسسات الدينية في باكستان.

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قرارات مجلس قطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة عين شمس 2024-2025

ترأست الدكتورة أماني أسامة كامل اجتماع مجلس شؤون الدراسات العليا والبحوث للعام الجامعي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ جامعة عين شمس، بحضور وكلاء الدراسات العليا والبحوث بالكليات وأعضاء المجلس لمناقشة إستراتيجيات تطوير التعليم والبحث العلمي بهدف تطوير المنظومة الأكاديمية والبحثية والإدارية بالجامعة.

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مصر وصربيا تتفقان على تفعيل التعاون في تصدير العمالة المصرية المدربة

استقبل محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الخميس، بمكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة، ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي، وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية في صربيا، والوفد المرافق لها، لبحث آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الوزير جبران الأخيرة إلى بلغراد.

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600 منحة تدريبية مجانية للشباب في مجال الخدمات البترولية.. رابط التقديم

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم للحصول على 600 منحة تدريبية مجانية في تخصصات حيوية بقطاع الخدمات البترولية.

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ترحيل إجازة 30 يونيو 2025.. قرار رسمي بالتفاصيل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 3 من شهر يوليو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية.

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