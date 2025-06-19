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المسلماني يهدي سفير باكستان مجموعة أم كلثوم

07:15 م الخميس 19 يونيو 2025

المسلماني يهدي سفير باكستان مجموعة أم كلثوم

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كتب- عمرو صالح:

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام السفير عامر شوكت سفير باكستان في القاهرة وذلك في إطار زيارة ودية تهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين.

وبحسب بيان الهيئة أهداى المسلماني السفير الباكستاني مجموعة أغاني لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم ، من إنتاج شركة صوت القاهرة التابعة للهيئة وذلك خلال تفقده ستديو نجيب محفوظ بمبنى ماسبيرو .

عبر السفير الباكستاني عن إعجابه بإطلالة الاستديو علي النيل والأهرامات معاً، و أشاد بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وباكستان على مدى عقود طويلة ، وبالدور الذي تقوم به الدولة المصرية من أجل السلام والرخاء.

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أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للإعلام السفير عامر شوكت سفير باكستان في القاهرة كوكب الشرق أم كلثوم
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