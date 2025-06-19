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الإعلاميين تستدعي خيري رمضان للتحقيق بناءً على توصية من مرصدها

06:54 م الخميس 19 يونيو 2025

الإعلامي خيري رمضان

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدر النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قراراً باستدعاء خيري رمضان للتحقيق معه في مقر النقابة.

جاء ذلك القرار استناداً إلى تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة وتوصيته بوجود مخالفات لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في حلقة ١٥/٦/٢٠٢٥ المذاعة في برنامج مع خيري على شاشة قناة المحور.

وشدد نقيب الإعلاميين، على جميع إعلامي مصر ضرورة الالتزام بما جاء في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني الصادرين عن النقابة والمنشورين في الوقائع المصرية، العدد (٢٨٧) في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م.

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