لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه لمدة 6 ساعات متواصلة، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة 20 يونيو 2025 وحتى الساعة 6 صباح السبت 21 يونيو 2025، عن المنطقة الواقعة بين شارعي الهرم وفيصل، بدءًا من شارع المساحة وحتى شارع ابن بطوطة.

وأوضحت المحافظة أن هذا الانقطاع يأتي في إطار تنفيذ أعمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتحديدًا بمحطات (الطالبية – مدكور – المطبعة) بقطاع وسط الجيزة، حيث ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال تحويل خط مياه قطر 300 مم، والمتعارض مع مسار المشروع بالجهة الشمالية من مسار المترو.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنها ستوفر سيارات مياه شرب نقية لتمركزها في المناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين المتضررين من انقطاع الخدمة طلب تلك السيارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.