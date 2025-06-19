بيان مهم من الجيزة بشأن تطوير الكيت كات ومساكن عزيز عزت

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الاجتماع الأول للجنة التيسيرية المكلفة بمتابعة مشروع تطوير منطقة الكيت كات بإمبابة والمناطق المجاورة لمساكن عزيز عزت، بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن المشروع يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية واهتمام القيادة السياسية برفع كفاءة المناطق غير المخططة، وتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية بها، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة للمواطنين.

وأشار إلى أن الاجتماع هدفه الرئيسي هو وضع آليات عمل واضحة للجنة التيسيرية، استجابة لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب تشكيل فرق العمل الفنية والإدارية المنبثقة عن اللجنة، لضمان التنفيذ الدقيق والفعّال للمشروع وفق خطة متكاملة.

وشهد اللقاء استعراضًا تفصيليًا للوضع الحالي في منطقة مساكن عزيز عزت، من حيث حالة المرافق العامة والبنية التحتية، فضلًا عن الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه سكان المنطقة، وتحديد الحدود الجغرافية الدقيقة لنطاق التطوير، تمهيدًا لبدء مراحل التنفيذ الفعلية.

وأوضح المهندس عادل النجار أن المشروع يُعد خطوة هامة في مسار تطوير المناطق العشوائية وتحويلها إلى بيئات حضارية آمنة ومتكاملة، مشيرًا إلى أن المحافظة تستهدف من خلال هذا التحرك إحداث تغيير ملموس في نمط الحياة اليومي للسكان من خلال تطوير الشوارع، وتحسين المرافق، وتقديم خدمات نوعية متقدمة.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، على استمرار التنسيق الوثيق مع محافظة الجيزة، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة مراحله المختلفة، مشددًا على أهمية وضع خطة زمنية واضحة تحدد أولويات التدخل والتطوير، بما يحقق رؤية عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق تطورًا حضريًا مستدامًا.

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