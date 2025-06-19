رئيس مجلس النواب: علاقات تاريخية تجمع مصر وصربيا

كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد جورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور جبالي عن ترحيبه بالضيف الصربي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع بين مصر وصربيا، لا سيما التعاون المشترك بينهما في تأسيس حركة عدم الانحياز، ما يعزز ضرورة استمرار التنسيق في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ظل ما يشهده العالم من تحديات معقدة.

كما ثمّن رئيس مجلس النواب قرب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا حيز التنفيذ، مؤكدًا أنها تمثل خطوة نوعية ستُسهم في تعزيز حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، مشيرًا في هذا السياق إلى الطفرة الكبيرة التي حققتها مصر في تطوير البنية التحتية، والتي جعلت منها بيئة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب عن تطلع الشركات المصرية للمشاركة في معرض "إكسبو 2027"، الذي ستستضيفه جمهورية صربيا، مقدمًا الشكر للحكومة الصربية على دعمها لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

برلمانيًا، أشاد رئيس مجلس النواب بقوة العلاقات البرلمانية المصرية–الصربية، واعتبرها انعكاسًا للعلاقات الوثيقة بين شعبي البلدين، داعيًا إلى تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين البرلمانين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

كما استعرض "جبالي" جانبًا من أجندة العمل التشريعي لمجلس النواب، خاصة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما تضمنه من ضمانات قانونية متقدمة لحماية حقوق المتهمين وتعزيز العدالة الجنائية.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء صربيا عن تقديره العميق لمصر قيادةً وشعبًا، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات التي تجمع البلدين، ومؤكدًا وجود إرادة سياسية مشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة في مجالات التصنيع المشترك والتعاون الاقتصادي.

وختم ماتسوت اللقاء بتوجيه الشكر لمصر على دعمها المستمر لجمهورية صربيا، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

اقرأ أيضًا:

باركود وتسعيرة.. منظومة جديدة تحكم عمل السايس في القاهرة

مسابقة لتعيين أكثر من 4 آلاف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية

صور.. مدبولي يتفقد أول مصنع لإنتاج أجهزة السونار والرنين بـ 6 أكتوبر

حلمي الجمل قارئًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدا من مسجد السيدة زينب