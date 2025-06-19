التموين: ضخ 65 ألف طن سكر و43 ألف طن زيت شهريًا

كتب- محمد سامي:

أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر جميع السلع التموينية في مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة وفروع المجمعات الاستهلاكية، مع وجود احتياطي لا يقل عن 4 أشهر بكل مخزن.

وقالت "القابضة للصناعات الغذائية"، في بيان الخميس، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بأهمية الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية، ومتابعة دورية لمعدلات التوريد اليومية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياطي استراتيجي آمن يكفي لفترات مطمئنة، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية.

وأوضحت الشركة أنه يتم شهريًا ضخ 65 ألف طن سكر، و24 ألف طن مكرونة، و10 آلاف طن أرز، و43 ألف طن زيت معبأ، إلى جانب كميات أخرى من السلع المكملة الخاصة بالمنظومة التموينية، مع جانب توافر أغلب السلع الحرة بالمجمعات الاستهلاكية، من خلال مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة.

كما أكدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، توافر كامل السلع الغذائية والاستهلاكية بمنظومة السلع التموينية وسلع فارق نقاط الخبز المدعم، بالمخازن التابعة لهما، مع صرف الحصص التموينية للمنافذ التموينية من بداليين ومنافذ جمعيتي.

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