كأس العالم للأندية.. قرار جديد من الأعلى للإعلام بشأن قناة الأهلي

كتب- عمرو صالح:

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على تمديد بث قناة الأهلي حتى الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 20 يونيو 2025، وذلك بصفة استثنائية، لضمان التغطية الإعلامية الجيدة لهذا الحدث الرياضي الدولي.

يأتي ذلك بعد أن أفادت القناة بوجود بعض الصعوبات التقنية في نقل الرسالة المباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية عقب انتهاء مباراة النادي الأهلي وبالميراس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية، وطلب القناة السماح بتأخير بدء الرسالة ثم انتهائها في تمام الواحدة صباحًا.

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