لا تنزعجوا من الرائحة.. تنويه من محافظة الجيزة للمواطنين

كتب- محمد أبوبكر:

قالت محافظة الجيزة، إنه ورد إخطار إلى مركز السيطرة والتحكم من غرفة الطوارئ المركزية للغاز الطبيعي، يفيد بقيام الجهات المختصة بأعمال ربط خط الغاز الطبيعي لقطاعي 29 و30 بشارع 6 أكتوبر - المنيب، وذلك اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، على أن تستمر الأعمال بشكل متناوب حتى الساعة 6:00 صباحًا من اليوم التالي.

وأشارت المحافظة، في بيان، قبل قليل، إلى أن تلك الأعمال قد ينجم عنها انبعاث رائحة غاز طبيعي في محيط المنطقة، وهي أعمال تتم وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمان وتحت إشراف فني متخصص.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين عدم الانزعاج من رائحة الغاز، مؤكدة أن الأمر آمن تمامًا وتحت السيطرة الكاملة، وجارٍ المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من جميع الأعمال في المواعيد المحددة.

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