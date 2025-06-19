وزير الري يتفقد محطة مياه شرب السويس

كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، زيارة لمحافظة السويس لتفقد محطة مياه شرب السويس الواقعة بنهاية ترعة السويس للاطمئنان على توفير التصرفات والمناسيب المائية الكافية لاحتياجات المحطة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، حيث التقى الدكتور سويلم بالسيد اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وخلال تفقد الدكتور سويلم واللواء الشاذلي والعقيد الغنام لمكونات المحطة ومأخذ المحطة على ترعة السويس، أكد الدكتور سويلم، استمرار التعاون والتنسيق مع مزارع جهاز مستقبل مصر في زمام ترعة السويس لعمل مناوبات تساهم في توفير منسوب مياه آمن لمحطة مياه شرب السويس.

كما أكد الدكتور سويلم، مواصلة التنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري وأجهزة محافظة السويس لإزالة ومصادرة طلمبات رفع المياه المخالفة، وإزالة التعديات على الترع نظرًا لتأثيرها السلبي على مناسيب المياه بترعة السويس وعلى توفير المياه لمحطة الشرب بالسويس.

وقد أشار الدكتور سويلم، إلى قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة للمحطة، والمتمثلة في تطهير وتكريك ترعة السويس بشكل دائم، ومتابعة الالتزام بتطبيق المناوبات على الترع الآخذة من ترعة السويس، والقيام بعمل حصر على الطبيعة للمآخذ والفتحات المخالفة وإزالتها بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وإغلاق نهايات المساقي الخصوصية على المصارف الزراعية، ومتابعة الأراضي الرملية التي تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لها، والتنسيق مع المحافظة فيما يخص إزالة ومصادرة ماكينات الري المخالفة.

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