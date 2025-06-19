كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم للحصول على 600 منحة تدريبية مجانية في تخصصات حيوية بقطاع الخدمات البترولية.

وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن هذه المنح تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير وتفعيل منظومة التدريب المهني، وتهدف إلى إعداد كوادر فنية وهندسية مؤهلة للعمل في مجالات: الهندسة الكهربائية، والميكانيكية، والحفر والبترول، بالإضافة إلى الفنيين من خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية الصناعية وما يعادلها.

وأشار "جبران" إلى أن كل تخصص يشمل 150 متدربًا، موضحًا أن التدريب سيتم داخل مركز تدريب شركة الحفر المصرية EDC، ويشمل الجوانب النظرية والعملية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مضيفًا أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة شهر واحد فقط، ويحصل المتدربون في نهايته على شهادات معتمدة من وزارة العمل.

يُذكر أن هذه المبادرة جاءت عقب زيارة ميدانية أجراها وزير العمل إلى مركز تدريب شركة الحفر المصرية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث التقى بالمهندس أسامة كامل، رئيس مجلس إدارة الشركة، وتم الاتفاق على تنفيذ هذه المنحة التدريبية بالتنسيق مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكد وزير العمل أن المنح مجانية بالكامل، داعيًا الشباب المهتمين بالتقديم ومعرفة الشروط إلى الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا



وذلك بدءًا من اليوم الخميس 19 يونيو 2025، ولمدة 15 يومًا.

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