الكهرباء تقرر تقسيط محاضر سرقات التيار التي تتعدى مليون جنيه

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الشركة أرسلت خطابًا لشركات التوزيع للمطالبة بتقسيط محاضر سرقات التيار الكهربائي الأكثر من مليون جنيه بمختلف المناطق شريطة قيام المواطن سداد 50% من قيمة المحضر على أن يتم تقسيط الباقي لمدة 6 أشهر بفائدة البنك المركزي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، الخميس، إن لا صحة لتقسيط قيمة المحاضر الأقل من مليون جنيه مهما بلغت القيمة الموقعة نتيجة السرقة أو التلاعب حال تحرير المحضر وقيمته.

وشدد على أن الشركات تلجأ حال تقادم الدعوى المقدمة ضد سارقي التيار الكهربائي وعدم البت فيها للتفاوض مع المواطن بشأن إمكانية تقسيط المحضر أو فصل التيار الكهربائي عنه.

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