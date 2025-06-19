"التموين" تتعهد بحل مشكلات التزام المخابز بمواعيد التشغيل

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين بشأن معاناة المواطنين في عدد من المناطق، وعلى رأسها مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، نتيجة عدم التزام بعض المخابز بمواعيد التشغيل اليومية، واقتصار عملها على فترات قصيرة لا تتجاوز ثلاث ساعات.

وأشار النائب محمد زين الدين إلى أن المواطنين يواجهون ازدحامًا شديدًا أمام المخابز منذ صلاة الفجر، في ظل محدودية عدد الأفران، حيث يبلغ عدد المخابز بمدينة إدكو 40 مخبزًا فقط، بمتوسط حصة لا تتجاوز 35 شيكارة دقيق للمخبز الواحد، وهو ما يدفع البعض إلى تقليص ساعات العمل، وسط غياب رقابي ملحوظ، لافتًا أيضًا إلى وجود تلاعب في وزن الرغيف.

وطالب النائب بإعادة تقييم احتياجات مدينة إدكو من عدد المخابز وحصص الدقيق المقررة، بما يضمن القضاء على التكدس ومعاناة المواطنين اليومية.

من جانبه، أعلن مجدي عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، عن تشكيل لجنة من وزارة التموين لبحث شكاوى المواطنين بشأن مواعيد تشغيل المخابز في إدكو، ودراسة الاحتياج الفعلي لإنشاء مخابز جديدة بالمنطقة.

كما أكد سمير البلكيمي، نائب رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة بوزارة التموين، أن الوزارة حريصة على متابعة التزام المخابز بالمواعيد المقررة، مشيرًا إلى تفعيل الدور الرقابي على مستوى الجمهورية لضمان تقديم الخدمة وفق المعايير المحددة، وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكدت الوزارة في ختام الاجتماع التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط منظومة تشغيل المخابز بما يحقق العدالة في توزيع الدعم، ويضمن توفير الخبز المدعم بجودة مناسبة وفي الأوقات الملائمة للمواطنين.

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