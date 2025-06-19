مدبولي يتفقد تصنيع أجهزة شاشات التليفزيون والموبايل بـ 6 أكتوبر

كتب- محمد نصار:

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم في مصنع "صافي جروب"، المتخصص في الصناعات المتطورة والاتصالات بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تأتي في إطار متابعة الحكومة لجهود تعزيز الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.

ورحب صافي وهبة، رئيس مجلس إدارة مجموعة الصافي، برئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، مؤكدًا أن هذه الزيارة تستهدف تسليط الضوء على ما حققه مصنع الصافي في مجال التصنيع المحلي، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير منتجات عالية الجودة وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وتجول رئيس مجلس الوزراء، في مصنع شاشات أجهزة التليفزيون، بدأها بتفقد غرفة التعقيم، لضمان السلامة المهنية، وذلك قبل الدخول إلى خطوط الإنتاج، وتولى المهندس ضياء الشعراوي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة الصافي، استعراض الإنجازات التشغيلية للمصنع، فيما قدم المهندس إسلام عادل، مدير عام مصنع الصافي، شرحًا فنيًا تفصيليًا لخطوط الإنتاج.

وأوضح المهندس ضياء الشعراوي، أن مصنع الصافي يعد رائدًا في مجال الصناعات المتطورة والاتصالات، مشيرًا إلى أن مصنع صافي -بجميع خطوط إنتاجه- يضم 25 خط إنتاج موزعة على عدة قطاعات، منها خطوط إنتاج هواتف "شاومي" الذكية بطاقة تصميمية سنوية تصل إلى 10 ملايين وحدة، وخطوط إنتاج شاشات التليفزيون بطاقة تصميمية سنوية تبلغ 500 ألف وحدة، وخط إنتاج الراوتر بطاقة تصميمية سنوية 2 مليون وحدة، وخط إنتاج كاميرات المراقبة بطاقة تصميمية سنوية 2 مليون وحدة، علاوة على خط إنتاج الأجهزة الطبية بطاقة تصميمية سنوية 5000 وحدة.

واصطحب المهندس إسلام عادل، مدير عام مصنع الصافي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه للتعرف على خطوط إنتاج أجهزة التليفزيون والهواتف المحمولة؛ حيث شاهد الدكتور مصطفى مدبولي خط إنتاج البوردات وكيفية تصنيعها وإجراء اختبارات لها قبل انتقالها لمرحلة الإنتاج التالية للتأكد من سلامتها، ثم انتقل بعد ذلك للتعرف على خط إنتاج الراوتر، وتوجه بعد ذلك للاطلاع على مرحلة تجميع شاشات التليفزيونات، وفي غضون ذلك استفسر رئيس الوزراء عن نسبة المكون المحلي، حيث أشار مدير المصنع إلى أنه يتم الاعتماد على المكون المحلي في التصنيع بنسبة كبيرة، وهناك اتجاه لزيادة هذه النسبة خلال المراحل القادمة.

وأكد مدير المصنع أنه يتم تركيب الأجزاء الإلكترونية الدقيقة لأجهزة التليفزيونات، طبقا للمواصفات العالمية في هذا المجال، حيث شاهد رئيس الوزراء بعض العينات من شاشات " شاومي" بمقاسات مختلفة تصل إلى 85 بوصة.

وعقب ذلك، صعد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه إلى الطابق المخصص بالمصنع، لإنتاج الهواتف المحمولة من ماركة "شاومي"، والتي تشمل التجميع والاختبار، وصولا للمنتج النهائي، وفي غضون ذلك أشار مدير المصنع إلى أن بعض مراحل خط الإنتاج تتم بصورة مميكنة آلية، والبعض الآخر يتدخل فيه العنصر البشري مثل مرحلة الاختبار.

كما شاهد الدكتور مصطفى مدبولي، خط إنتاج الراوتر، الذي بدأ إنتاجه منذ أيام، وبالفعل بدأ تجهيز عدد كبير من المنتجات إحدى الشركات الكبرى المشغلة في مصر.

وأشاد رئيس الوزراء، في ختام جولته بالمصنع بما شاهده من صناعات متقدمة تسهم في توطين عدد من الصناعات المتطورة في مجال تصنيع الأجهزة الطبية والاتصالات والهواتف المحمولة وأجهزة التليفزيونات، وهو ما يأتي مواكبًا لنهج الدولة في خطتها لتوطين الصناعات محليًا، وتقليل حجم الفاتورة الاستيرادية، لافتًا إلى أن الحكومة تؤكد استعدادها التام لتقديم الحوافز الممكنة للمضي قدمًا في التوسعات الجديدة للمصنع.

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