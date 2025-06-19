كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، إن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت شابًا يبلغ من العمر 35 عامًا، يعاني من إصفرار في العين، وحكة في الجلد، وفقدان شهية تبعه فقدان ملحوظ في الوزن خلال أقل من شهر.

وبمناظرة الحالة من قِبل أطباء الجراحة العامة، تقرر إجراء عدد من الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، والتي بينت وجود تمدد في القنوات المرارية مع ظهور ورم متقدم بالبنكرياس والاثنى عشر، ملتصق بالقولون المستعرض.

وأوضح أنه تقرر حجز المريض بالمستشفى والتحضير لدخوله العمليات، عبر إعطائه المحاليل والمضادات الحيوية والبلازما على مدار يومين قبل الجراحة.

وقد تشكّل الفريق الجراحي بقيادة الأستاذ الدكتور عاطف عبدالغني، استشاري وأستاذ الجراحة العامة، الذي أوضح أنه تم استئصال القولون المستعرض، مع استئصال رأس البنكرياس، واستئصال الاثنى عشر والمرارة وجزء من القنوات الصفراوية.

وأشار إلى أن الفريق الجراحي أعاد توصيل القنوات الصفراوية بالأمعاء، ثم توصيل الأمعاء ببقية قناة البنكرياس، وأخيرًا إعادة توصيل الأمعاء بالمعدة، في جراحة دقيقة ومعقدة تُعرف طبيًا باسم عملية "ويبل" (Whipple Procedure).

ونوّه إلى أن هذه الجراحة من الجراحات الدقيقة التي تحتاج إلى مراكز طبية متخصصة، وطاقم طبي على درجة عالية من الكفاءة، مشيرًا إلى أن الجراحة أُجريت بالكامل على نفقة الدولة، دون أن يتحمّل المريض أية أعباء مالية.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور عبدالغني إلى أن المريض نُقل بعد الجراحة إلى جناح الرعاية المركزة تحت الملاحظة لمدة ٢٤ ساعة، ثم إلى إحدى غرف القسم الداخلي، وغادر المستشفى خلال أسبوع في حالة طيبة ومستقرة.

وأضاف أن المريض حضر لاحقًا إلى العيادات الخارجية للمتابعة، حيث تم رفع الدبابيس الجراحية، وتحسنت حالته الصحية بشكل ملحوظ، ويُمارس حياته حاليًا بصورة طبيعية.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور الحسن مرسي، مدير وحدة العمليات، إلى أن تخصص الجراحة العامة أجرى قرابة ٦٠٠ عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك خلال الفترة من يناير ٢٠٢٥ وحتى مايو ٢٠٢٥، وتنوّعت هذه العمليات بين التدخلات الجراحية والمناظير وجراحات الأورام وجراحات الأطفال وزراعات الكبد والكُلى.

الفريق الطبي المشارك في الجراحة:

فريق الجراحة العامة: تكوّن من الأستاذ الدكتور عاطف عبدالغني، أستاذ الجراحة العامة، والدكتور ماجد صالح لبيب، استشاري الجراحة العامة، والدكتور محمد أبو اليزيد، أخصائي الجراحة العامة، والدكتور أحمد نجيب، أخصائي الجراحة العامة، والدكتورة نهال رشاد، طبيب مقيم جراحة عامة، والدكتور عبدالله صلاح، طبيب مقيم جراحة عامة، والدكتور رأفت عبدالقادر، طبيب مقيم جراحة عامة.

فريق التخدير: ضم الأستاذ الدكتور أحمد كريم، استشاري التخدير، والدكتور أحمد مجدي، أخصائي التخدير، والدكتور عبدالله عمر، طبيب تخدير.

فريق التحضير والمتابعة: تكوّن من الدكتور يوسف زكي، طبيب مقيم جراحة عامة، والدكتور ديفيد الفي، طبيب مقيم جراحة عامة، والدكتور أحمد جاسم، طبيب مقيم جراحة عامة، والدكتور محمد العليان، طبيب مقيم جراحة عامة، والدكتور صالح أحمد، طبيب مقيم جراحة عامة، والدكتور عمار عزام، طبيب مقيم جراحة عامة.

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