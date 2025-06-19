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رسميًا.. الخميس 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

12:44 م الخميس 19 يونيو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

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كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 26 من شهر يونيو عام 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

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الدكتور مصطفى مدبولي الخميس 26 يونيو رأس السنة الهجرية
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رسميًا.. الخميس 26 يونيو إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية
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