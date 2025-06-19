مسابقة لتعيين أكثر من 4 آلاف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن بدء التقديم للتعاقد على عدد 4677 وظيفة معلم مساعد في مادة الدراسات الاجتماعية، وذلك للمرحلة الابتدائية والإعدادية في جميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الجهاز أن التقديم يبدأ من 6 يوليو ويستمر حتى 19 يوليو 2025، على أن يكون التقديم إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط:

https://jobs.caoa.gov.eg

وأكدت الجهة المعلنة أن شغل الوظيفة سيكون بنظام التعاقد، مع اشتراط أن يكون المتقدم قد تم الاستعانة به للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية واللغات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ودعا الجهاز المتقدمين للاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة كاملة عبر الرابط المخصص للتقديم، والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات قبل التسجيل.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس وتحسين جودة العملية التعليمية في المدارس الحكومية.

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