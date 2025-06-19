رابط تقديم مسابقة أكثر من 7 آلاف معلم مساعد مادة العلوم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم للتعاقد على وظيفة معلم مساعد مادة العلوم بمرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي)، وذلك في إطار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتلبية احتياجات المدارس الرسمية والرسمية لغات من الكوادر التعليمية المتخصصة.

وبحسب البيان الصادر عن الجهاز، فإن عدد الوظائف المعلنة يبلغ 7016 وظيفة، ويشترط للتقديم أن يكون المتقدم من المعلمين الذين سبق الاستعانة بهم للعمل بنظام الحصة في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الجهاز أن التقديم للوظائف سيكون خلال الفترة من 6 يوليو 2025 وحتى 19 يوليو 2025، من خلال بوابة الوظائف الحكومية الإلكترونية على الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg

وأكدت الجهة المعلنة أن شغل هذه الوظائف سيكون بنظام التعاقد، بهدف سد العجز في معلمي مادة العلوم، وتحسين جودة التعليم في المدارس الحكومية.

ودعا الجهاز المتقدمين إلى ضرورة الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة قبل البدء في التسجيل، لضمان استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، والتأكد من تحميل المستندات المطلوبة بالصيغ المحددة عبر المنصة الإلكترونية.

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