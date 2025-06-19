باركود وتسعيرة.. منظومة جديدة تحكم عمل السايس في القاهرة

كتب- محمد نصار:

تصوير- نادر نبيل:

بدأت محافظة القاهرة، اليوم الخميس، في تطبيق أول نظام لحوكمة منظومة السياس، لتكون أول محافظة تقوم بهذا الإجراء.

حوكمة منظومة السايس

يستهدف النظام الجديد، وفق بيانات محافظة القاهرة، وضع آلية متطورة توضح للمواطن والجهات المختلفة السايس الذي يعمل بشكل قانوني.

ويلزم النظام الجديد، السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زي موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.

زي السايس الجديد

الزي الجديد عبارة عن جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار محافظة القاهرة.

ويحمل على أحد جانبيه الأماميين بادج يماثل النحاسة التراثية التي كان يحملها السايس قديما، وعليها كود يوضح المحافظة والمنطقة التي تعمل بها الشركة (غربية - شمالية - جنوبية - شرقية)، والحي المرخص العمل به.

ويحمل الجانب الآخر من الجاكت باركود يمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر كود المنطقة، والحي، وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليه الشركة، واسم الشركة، واسم الممثل القانوني لها، واسم السايس، والرقم القومي لهما، والسجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع في الساعة الأولى والساعة الثانية، والشارع الذي تقع به الساحة وذلك لمنع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم.

كما أن المستندات المستخرجة للشركات المشتركة على مواقع الانتظار تحمل نفس الباركود الموجود على الزي الخاص للسياس العاملين بها.

ويمكن لأي مواطن طريق مسح الكود التأكد من تعاقد السايس مع المحافظة بصورة رسمية، ومعرفة سعر ساعة الانتظار للمكان الذي يركن فيه سيارته، مشيرًا إلى أنه تم طبع رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة على الجزء الخلفي للزي ليتمكن المواطن من الإبلاغ عن أي شكاوى تصدر عن السياس المعتمدين.

وأكدت محافظ القاهرة، أنها أول محافظة تقوم بعمل حوكمة لمنظومة السايس والتي سيتم تطبيقها بأحياء المنطقة الغربية، ثم سيتم تعميمها تباعًا في جميع أحياء القاهرة، وستسهل قيام الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع من يمارس مهنة السايس بدون اشتراك مع الجهة الإدارية وفقا للقانون 150 لسنة 2020، كما ستسهل على الجهات الأمنية معرفة السياس المشتركين على مواقع الانتظار المرخص لها من المحافظة.

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