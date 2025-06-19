لخفض الاستهلاك.. إجراءات عاجلة داخل مقار ومنشآت الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

قرر محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتخاذ عدة إجراءات عاجلة تتضمن العمل على تخفيض وترشيد الاستهلاك داخل المقار والمنشآت الكهربائية على مدار اليوم.

يأتي ذلك تزامنا مع الأحداث التي تشهدها المنطقة نتيجة اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية مما أثر على مجريات الأمور بقطاعي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة.

وينشر "مصراوي" الخطة العاجلة لترشيد الاستهلاك الذاتي في المباني التابعة لقطاع الكهرباء، والتي بدأ تفعيلها اليوم، وتتضمن:

- تخفيض الإنارة أثناء فترة العمل وإطفاء الإنارة غير الضرورية في المكاتب والممرات والاعتماد على الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان.

- الالتزام بخفض أنظمة التكييف بحيث يتم ضبط درجة حرارة التكييف بألا تقل عن 25 درجة مئوية.

- الفصل التام للكهرباء عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض المكاتب.

- عدم استخدام كاتيل/ سخان المياه الكهربائي داخل المكاتب الإدارية.

- تفعيل المرور الدوري من قبل الإدارة العامة للأمن بكل مبنى للتحقق من تطبيق إجراءات ترشيد الاستهلاك.

- تكليف القطاعات والهندسات التابعة بالتنسيق الكامل مع مسئولى المحافظات والوحدات المحلية الواقعة نطاق الشركة وكذا أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء لاتخاذ الإجراءات الآتية:

1- تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والطرق الرئيسية إلى 30% بحيث يكون (2 كشاف مطفأ، 1 كشاف مضاء).

2- إلزام المحال العامة والمولات بالإغلاق في المواعيد المحددة طبقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.

3- فصل الإثارة عن الإعلانات المضيئة بالشوارع والطرق الرئيسية.

4- تخفيض الإنارة على واجهات المحال التجارية والمولات.

5- تخفيض الإنارة بالمنشآت الرياضية والنوادي.

6- الفصل التام للكهرباء بكافة المباني الإدارية التابعة لتلك الجهات عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن.

7- الالتزام بخفض أنظمة التكييف بكافة المباني الإدارية التابعة لتلك الجهات والمولات التجارية وخلافه ويتم ضبط درجة حرارة التكييف بحيث لا تقل عن 25 درجة مئوية.

8- تخفيض الإنارة بالمباني الإدارية التابعة لتلك الجهات أثناء فترة العمل واطفاء الإنارة الغير ضرورية في المكاتب والممرات والاعتماد على الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان.

9- تفعيل دور وحدة مراقبة وترشيد الطاقة بكل منشأة من خلال المرور على المنشأة والتأكد من تطبيق إجراءات ترشيد الطاقة.

10- فصل الإنارة الخارجية بالمباني التابعة لتلك الجهات والميادين.

11- تكثيف حملات لفصل التيار الكهربائي عن مستمدي التيار المباشر (بدون عداد وبطريقة لا تسمح بالتوصيل إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب عداد للحد من الاستهلاك).

12- تكثيف حملات على المشتركين للتأكيد من أن الأحمال محملة على العداد مع التوعية بترشيد الاستهلاك وتوزيع منشورات توضح أهمية وطرق ترشيد الاستهلاك.

13- تفعيل بنود المراقبة والمتابعة للمشتركين الذين تزيد القدرة التعاقدية لهم عن 500 كيلو وات طبقًا لما نصت عليه المادة 48 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 من حيث التزام المشترك بتعيين مسؤول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة وبه القياسات والتحقق من جدوي مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإعداد الحسابات السنوية المؤشرات أداء وذلك كما ورد تفصيلًا باللائحة التنفيذية للقانون بالمادة (64، 65، 66، 67).

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