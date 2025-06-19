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طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد: نشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة

11:24 ص الخميس 19 يونيو 2025

حالة الطقس

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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه تسود أجواء مستقرة على كافة الأنحاء، ودرجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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