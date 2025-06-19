وزير الصحة يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني للسياحة الصحية

كتب- أحمد جمعة:

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للمجلس الوطني للسياحة الصحية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية رائدة في السياحة الصحية.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور رأفت هندي نائب وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية والتحول الرقمي.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب الدكتور خالد عبد الغفار بالحضور، مؤكدًا أن السياحة الصحية تُعد صناعة اقتصادية واعدة تسهم في دعم الاقتصاد القومي، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية وصحية فريدة. وأشار إلى أهمية وضع ضوابط وآليات تنظيمية واضحة لرفع كفاءة هذا القطاع، من خلال استراتيجية عمل مؤسسية تشتمل على معايير لتقييم الأداء ومتابعته بشكل دوري، مع عقد اجتماعات للمجلس كل ثلاثة أشهر ورفع تقارير دورية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض الاجتماع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1688 لسنة 2025 بإنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية، إلى جانب مناقشة مخرجات اللجنة العليا للسياحة العلاجية، ومقترحات إنشاء المنصة الوطنية الإلكترونية للسياحة الصحية، ومعايير انضمام مقدمي الخدمات إليها، إضافة إلى مسودة الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية.

وأوضح الوزير أن مهام المجلس تشمل إعداد استراتيجية وطنية شاملة للسياحة الصحية، ووضع برامج توعوية وترويجية، وإعداد قاعدة بيانات وطنية لرصد حجم الاستفادة من هذه الخدمات، إلى جانب وضع السياسات التسويقية الموحدة، وضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين الحكومي والخاص.

كما ناقش الاجتماع معايير انضمام مقدمي الخدمات للمنصة الوطنية، والتي تشمل قطاعات: الرعاية الصحية، الضيافة، النقل، والخدمات اللوجستية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتراخيص الرسمية، والربط الإلكتروني مع المنصة، والتوافق مع اللوائح الوطنية والدولية الخاصة بالسياحة الصحية.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن إنشاء المجلس الوطني يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين تجربة السائح الصحي ورفع تصنيف مصر عالميًا، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتعزيز التسويق الطبي الرياضي.

من جانبه، شدد الدكتور أيمن عاشور على أهمية التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية لتطوير هذا القطاع، مشيرًا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص بفعالية، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة تعكس أداء منظومة السياحة الصحية في مصر.

وأشار شريف فتحي إلى أهمية إعداد دليل استرشادي شامل يغطي الأطر القانونية والتنظيمية، بما يضمن الشفافية وجودة الخدمات المقدمة، ويُسهّل على مقدمي الخدمات الانضمام إلى المنظومة.

وأكد المهندس حسن الخطيب حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تقديم كل سبل الدعم لتطوير هذا القطاع وجذب الاستثمارات إليه، بما يرفع من تنافسيته ويزيد من أعداد السائحين القادمين لتلقي خدمات الرعاية الصحية في مصر.

من جهته، استعرض الدكتور سامح الحفني إنجازات وزارة الطيران المدني، مشيرًا إلى حصول مستشفى مصر للطيران على اعتماد "Temos – GAHAR edition" كأول مستشفى في مصر ينال هذا الاعتماد الدولي في مجال السياحة العلاجية، مع إنشاء وحدة متخصصة للمرضى الدوليين (IPD).

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية، من بينهم الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور عمر شريف أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، واللواء طبيب محمد عبد العزيز مرسي ممثل إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، إلى جانب قيادات من اتحادات الغرف السياحية والقطاع الخاص.

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