4 وزراء يبحثون التعديات على ترعة السويس وتوفير مياه الشرب

كتب- محمد نصار:

تم عقد اجتماع موسع بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية، وذلك لاستعراض حالة المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس، وتوفير الاحتياجات المائية بكامل زمام الترعة، وتحقيق المناسيب اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب وخاصة محطة مياه شرب السويس المغذية لمدينة السويس.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالحضور، مشيرًا إلى أن كم التعديات على ترعة السويس تجعل إجمالي كمية المياه المطلوبة تفوق قدرة الترعة على الإيفاء بها ولا بد حتمًا من إزالة التعديات، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين كافة جهات الدولة المعنية لضمان تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية بزمام ترعة السويس وتوفير الاحتياجات المائية المترتبة على الترعة (الري - الشرب - الصناعة) طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

واستعرض الدكتور سويلم، الموقف المائي بزمام الترعة، وموقف التعديات الواقعة عليها، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة والمحليات والأجهزة الأمنية للتعامل معها، كما استعرض موقف الاحتياجات المائية على الترعة وكميات المياه التي يتم ضخها بها لاستيفاء هذه الاحتياجات طبقًا لمدى قدرة القطاع المائي لترعة السويس وأيضًا قدرة القطاع المائي لترعة الإسماعيلية المغذية لترعة السويس.

كما أشار لمجهودات الوزارة في تطوير المنظومة المائية بترعة السويس والمتمثلة في قيام الوزارة بتنفيذ أعمال تطهيرات وتكريك لترعة السويس بشكل دائم، ومتابعة الالتزام بتطبيق المناوبات على الترعة الآخذة من ترعة السويس، والقيام بعمل حصر على الطبيعة للمآخذ والفتحات المخالفة وإزالتها بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وإغلاق نهايات المساقي الخصوصية على المصارف الزراعية، ومتابعة الأراضي الرملية التي تروي بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لها، ومتابعة تشغيل محطات ترعة الشلوفة من خلال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والتنسيق مع المحافظة فيما يخص إزالة ومصادرة ماكينات الري المخالفة في حملات متتالية ومتابعتها بعد إزالتها لعدم تكرار التعدي، مشيرًا لأهمية هذه الإجراءات التي نفذتها الوزارة لضمان إيصال المياه بالتصرفات المطلوبة للأراضي الزراعية وأيضًا محطات الشرب، مع تحقيق المناسيب المطلوبة أمام مأخذ محطة مياه الشرب بنهاية الترعة والتي تغذي مدينة السويس باحتياجاتها من مياه الشرب.

وأكد الدكتور سويلم، قيامه بالمتابعة الشخصية وعلى مدار الساعة لحالة المياه بالترعة وخاصة مناسيب المياه أمام مأخذ محطة الشرب بالسويس والتي يتم قياسها باستخدام منظومة التليمتري التابعة للوزارة، كما تقوم أجهزة الوزارة بتطهير شبك الأعشاب الواقع أمام مأخذ المحطة لضمان عدم إعاقة المخلفات للمياه الداخلة لمأخذ المحطة.

وأشار الدكتور سويلم، لدور روابط مستخدمي المياه والجمعيات الزراعية بزمام الترعة في متابعة تطهيرات المساقي الخصوصية، وتعريف المزارعين بجداول المناوبات وتطبيقها، وأيضًا التأكيد على قيام كافة الجهات بدعوة المواطنين والمزارعين بنطاق ترعة السويس لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك بالتكامل مع المجهودات التي تقوم بها كل أجهزة الدولة المعنية، بهدف ضمان قدرة ترعة السويس على توفير الاحتياجات المائية المطلوبة بزمام الترعة، كما أشار لأهمية التنسيق بين أجهزة وزارتي الري والزراعة ومحافظة السويس فيما يخص تشجيع السيدات بنطاق الترعة نحو الاستفادة من ورد النيل بعد تجفيفه فى عمل مشغولات يدوية متميزة ضمن "مبادرة تنمية مستدامة من قلب النيل" التي أطلقها مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتنسيق اللازم لإيجاد حل جذري ومستدام لإنجاح المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس وتوفير مياه الشرب للمواطنين بمدينة السويس، وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تنسق بصورة مستمرة مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس لإزالة أي تعديات على حرم الترعة في نطاق المحافظة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات زراعية أو غيرها من الممارسات غير القانونية بما يساهم في دعم جهود وإجراءات وزارة الموارد المائية والري وباقي وزارات وجهات الدولة في توفير والحفاظ على الاحتياجات المائية بكامل زمام الترعة وتشغيل محطات مياه الشرب.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أنها ستقوم بالمتابعة الدورية مع اللواء محافظ السويس لملف إزالة أي تعديات خاصة في ظل الموجة الـ 26 الحالية لإزالة التعديات والمخالفات بالمحافظات والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جميع المحافظات وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية وتحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

من جانبه، أشار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى إنه لا بد من تضافر الجهود بين الجهات والمؤسسات المعنية فيما يخص المنظومة المائية بنطاق ترعة السويس، مشيرًا إلى استعداد وزارة الإسكان لتقديم كافة أوجه الدعم من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة التابعة لها بمحافظة السويس.

ونوه وزير الإسكان إلى أن التعديات على ترعة السويس أحد أهم العوامل التي تتسبب في تقليل كميات المياه اللازمة لتشغيل محطة مياه الشرب بالسويس، موضحًا أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة أيضًا لوزارة الإسكان في ملف ترشيد استهلاك المياه بجانب تحقيق نجاح ملموس في ملف تقليل الفواقد من المياه.

من جهته، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار التنسيق المشترك بين وزارتي الزراعة والري في كافة الموضوعات المشتركة بهدف دعم المزارعين، والتوعية بالاستغلال الأمثل لمياه الري، والعمل على رفع كفاءة استخدامها بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع استصلاح الأراضي، للمرور والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل مساحات الأراضي الرملية بزمام ترعة السويس إلى نظم الري الحديث، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نظرًا لدور الري الحديث في ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين جودة المحاصيل.

وشدد "فاروق"، على قيام أجهزة الوزارة المعنية بإزالة كل المخالفات الواقعة على الأراضي الزراعية بزمام ترعة السويس، بالإضافة لاستمرار عمليات المتابعة والمرور الدائم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، لحين إزالة هذه المخالفات والتحول لنظم الري الحديث.

وخلال الاجتماع، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على تعزيز دورها المجتمعي بمنطقة القناة من خلال التنسيق المشترك مع مؤسسات الدولة المختلفة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمدن القناة.

وأوضح رئيس الهيئة أن محطة تنقية المياه التابعة للهيئة بمحافظة السويس تعمل بكفاءة عالية دون أية مشاكل فنية حيث يتم إجراء أعمال الصيانة الدورية بجميع مراحل تنقية المياه بالمحطة، والتأكد من إمدادها بكل المستلزمات المطلوبة لتنقية مياه الشرب، كما يتم تحليل المياه بدقة وبصورة دورية لضمان مطابقتها للمواصفات الصحية.