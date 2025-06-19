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عقوبات إتلاف بطاقات التعريف في القانون الموحد للعقارات

07:00 ص الخميس 19 يونيو 2025

قانون بطاقة الرقم القومي للعقارات

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كتب- محمد عبدالناصر:

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات بعد موافقة مجلس النواب عليه.

ووفقا للقانون في المادة العاشرة، يعاقب كل من أتلف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، أو عبث بها، أو غير فيها أو في بياناتها، بغير تصريح خاص بذلك، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا ثبت أنه تعمد إتلافها، أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يخالف حكم المادة (8) بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه.

وتضاعف العقوبة في حالة العود.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرقم القومي الموحد للعقارات مجلس النواب
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