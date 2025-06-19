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لأول مرة.. النيل للأخبار تجري جولة في هيئة الرقابة النووية

05:00 ص الخميس 19 يونيو 2025

النيل للأخبار تجري جولة في هيئة الرقابة النووية

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كتب-عمرو صالح:

أجرت قناة النيل للأخبار جولة في هيئة الرقابة النووية، ضمن تحقيق خاص للقناة لأول مره يوثق دور هيئة الرقابة النووية في مراقبة الأنشطة النووية والإشعاعية، داخل مصر وخارجها .

وعرضت شاشة النيل للأخبار من داخل غرفة الرصد والإنذار المبكر حيث تواجد الإعلامي أحمد نجيب استعداد مصر لرصد أي تلوث ناتج عن أي حادث إشعاعي، من خلال محطات الرصد المنتشرة داخل مصر وخارجها، والتي تعمل على مدار الساعة .

كما وثّقت قناة النيل للأخبار من خلال زيارتها غرفة التقييم والمحاكاة في هيئة الرقابة النووية استعداد الدولة بكاملها لمواجهة أية طوارئ نووية أو إشعاعية، من خلال خطط وسيناريوهات معدة مسبقاً، ويتم تحديثها بصفة مستمرة.

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قناة النيل للأخبار هيئة الرقابة النووية مراقبة الأنشطة النووية والإشعاعية الإعلامي أحمد نجيب
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