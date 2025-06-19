كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة بدءًا من الخميس 19 يونيو وحتى الثلاثاء 24 يونيو 2025.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الـ6 أيام المقبلة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح.

حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

قالت "الأرصاد"، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بينما ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى مستويات شديدة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين تنخفض الأجواء ليلًا لتكون معتدلة الحرارة وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس يوم الخميس ستشهد تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا، ما بين الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة، خاصة تلك المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

كما حذرت الأرصاد من اضطراب متوقع في الملاحة البحرية على خليج السويس ضمن تأثيرات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وذلك يوم الخميس 19 يونيو، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 50 و60 كم/س، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3 أمتار، مما يتطلب توخي الحذر بالنسبة للمراكب وسفن الصيد.

وبحسب التقرير، فإن نشاط الرياح سيكون من أبرز الظواهر المتكررة في حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة، حيث تشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا ملحوظًا للرياح، يظهر بشكل متقطع من يوم الخميس وحتى الثلاثاء، مما قد يؤثر على الإحساس بدرجات الحرارة خلال فترات النهار.

درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال الـ6 أيام المقبلة

وجاءت توقعات الهيئة لدرجات الحرارة العظمى في الظل، وكذلك الصغرى، ضمن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، على النحو التالي:

الخميس 19 يونيو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 34، الصغرى 23

السواحل الشمالية: العظمى 29، الصغرى 20

شمال الصعيد: العظمى 36، الصغرى 22

جنوب الصعيد: العظمى 40، الصغرى 25

الجمعة 20 يونيو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 23

السواحل الشمالية: العظمى 30، الصغرى 20

شمال الصعيد: العظمى 36، الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 40، الصغرى 25

السبت 21 يونيو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 24

السواحل الشمالية: العظمى 30، الصغرى 21

شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 26

الأحد 22 يونيو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 24

السواحل الشمالية: العظمى 30، الصغرى 22

شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 24

جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 26

الإثنين 23 يونيو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 24

السواحل الشمالية: العظمى 28، الصغرى 22

شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 27

الثلاثاء 24 يونيو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 23

السواحل الشمالية: العظمى 29، الصغرى 21

شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23

جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 26

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