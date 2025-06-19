كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

إجراء حكومي عاجل لمواجهة زيادة أسعار السلع بالأسواق

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها، وأن العملة المحلية تشهد حالة من الاستقرار، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لحدوث زيادات في الأسعار أو افتعال أزمات في السوق المحلي".

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مدبولي: طرح أصول جديدة ضمن خطة الاستثمارات الحكومية الفترة المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عقدت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع الوزراء المعنيين بملف الاستثمارات والطروحات، بهدف مناقشة آليات دفع هذا الملف الحيوي خلال المرحلة المقبلة.

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قانون العمل الجديد يمنع الفصل بسبب المرض.. ويُجيز الفصل في هذه الحالات

نص قانون العمل الجديد في المادة (173) على حظر فصل العامل بسبب المرض، ونص على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل لمجرد مرضه، إلا بعد أن يكون العامل قد استنفد كامل رصيده من الإجازات المرضية، بالإضافة إلى ما تبقى له من رصيد الإجازات السنوية المتجمدة.

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نقيب الأشراف: منصة "الأوقاف" مشروع عظيم لتجديد الخطاب الديني بأسلوب عصري

أشاد السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، بالمنصة الرقمية التي أطلقتها وزارة الأوقاف، مؤكدأ أنها مشروع فكري عظيم وأحد أدوات تجديد الخطاب الديني بأسلوب عصري.

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"الزراعة" تكشف حقيقة وجود عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدم وجود أي عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية، لافتة إلى أن سوق الدواجن واللحوم والألبان يشهد حاليًا حالة من الاستقرار.

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الجبهة الوطنية يقرر إرجاء المؤتمر الجماهيري بالقليوبية

أعلن حزب الجبهة الوطنية إرجاء المؤتمر الشعبي الحاشد للحزب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية والذي كان مقررا عقده السبت المقبل ٢١ يونيو الى وقت لاحق وذلك فى ضوء المعطيات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن القومي المصري.

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تفاصيل زيارة السفير الباكستاني لمدينة الإنتاج الإعلامي

استقبل عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب اليوم، السفير عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان لدى القاهرة على رأس وفد ضم رضا الشاهد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية ومحمد فيصل إلياس الملحق الإعلامي وحنان حامد الحنفي مساعد الملحق الإعلامي بالسفارة، كما حضر اللقاء من قيادات المدينة المهندس محمد فؤاد رئيس القطاع الهندسي بالمدينة و سمير عمران رئيس القطاع التجاري .

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مدبولي: سيكون هناك إجراءات ترشيد أكثر قوة في هذه الحالة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب العمل على السيناريوهات الأسوأ في ظل الظروف القائمة.

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