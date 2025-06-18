إعلان

حدث في 8 ساعات| قبول دفعة جديدة للتجنيد بأكتوبر 2025 وحقيقة تخفيف أحمال الكهرباء

11:13 م الأربعاء 18 يونيو 2025

قبول دفعة جديدة للتجنيد بأكتوبر 2025 وحقيقة تخفيف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2025.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025 - تفاصيل

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2025.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي: لا يوجد تخفيف أحمال للكهرباء بأي منطقة بالجمهورية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تُجري حاليًا أي عمليات لتخفيف الأحمال الكهربائية، مشيرًا إلى أن ما قد يشهده المواطنون من انقطاعات في بعض المناطق يكون نتيجة أعطال طارئة، وليس ضمن خطة تخفيف الأحمال.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الأرصاد تُعلن موعد ارتفاع الحرارة وتحذر من هذا الأمر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، إن تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الذي بدأ منذ الأسبوع الماضي مستمر طوال فصل الصيف، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة كبيرة في نسب الرطوبة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الأزهري يعلن إطلاق منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن إطلاق وزارة الأوقاف منصتها الرقمية الجديدة، وذلك بحضور عدد من المسئولين.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مصر للطيران تسير غدا 13 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

قال بيان صادر عن شركة مصر للطيران "الناقل الوطني المصري"، إنه ستواثل جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر أن تسير الشركة غدا الخميس 19 يوليو 2025 عدد 13 رحلة جوية بواقع: 7 رحلات جدة - القاهرة ، 1 رحلة جدة - باماكو ، 5 رحلات المدينة المنورة - القاهرة .

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بعد تأجيله.. مدبولي يكشف موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر جاهزة تمامًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الافتتاح الرسمي سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي: كلفنا الرقابة النووية بإعداد تقارير تحسبًا لتسرب إشعاعي من إيران

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة كلفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بإعداد تقارير فنية لتقييم أي احتمالات متعلقة بتداعيات محتملة في حال استهداف المنشآت النووية الإيرانية، تحسبًا لأي تسرب إشعاعي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الدفاع والإنتاج الحربى مصطفى مدبولي هيئة الرقابة النووية المتحف المصري الكبير مصر للطيران أسامة الأزهري الأرصاد تخفيف الأحمال الكهربائية الفريق أول عبد المجيد صقر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو