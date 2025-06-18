كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2025.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة دفعة أكتوبر 2025 - تفاصيل

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2025.

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مدبولي: لا يوجد تخفيف أحمال للكهرباء بأي منطقة بالجمهورية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تُجري حاليًا أي عمليات لتخفيف الأحمال الكهربائية، مشيرًا إلى أن ما قد يشهده المواطنون من انقطاعات في بعض المناطق يكون نتيجة أعطال طارئة، وليس ضمن خطة تخفيف الأحمال.

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الأرصاد تُعلن موعد ارتفاع الحرارة وتحذر من هذا الأمر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، إن تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الذي بدأ منذ الأسبوع الماضي مستمر طوال فصل الصيف، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة كبيرة في نسب الرطوبة.

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الأزهري يعلن إطلاق منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة

أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن إطلاق وزارة الأوقاف منصتها الرقمية الجديدة، وذلك بحضور عدد من المسئولين.

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مصر للطيران تسير غدا 13 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

قال بيان صادر عن شركة مصر للطيران "الناقل الوطني المصري"، إنه ستواثل جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر أن تسير الشركة غدا الخميس 19 يوليو 2025 عدد 13 رحلة جوية بواقع: 7 رحلات جدة - القاهرة ، 1 رحلة جدة - باماكو ، 5 رحلات المدينة المنورة - القاهرة .

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بعد تأجيله.. مدبولي يكشف موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر جاهزة تمامًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الافتتاح الرسمي سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري.

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مدبولي: كلفنا الرقابة النووية بإعداد تقارير تحسبًا لتسرب إشعاعي من إيران

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة كلفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بإعداد تقارير فنية لتقييم أي احتمالات متعلقة بتداعيات محتملة في حال استهداف المنشآت النووية الإيرانية، تحسبًا لأي تسرب إشعاعي.

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