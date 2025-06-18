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برلماني: الحكومة تتجنب الحوار المجتمعي ولا تميل للاستماع

11:05 م الأربعاء 18 يونيو 2025

النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن أداء النائب داخل البرلمان ليس سهلًا على الإطلاق، خاصة في وجود أكثر من 600 نائب.

وأوضح فى تصريحات تلفزيونية أن "نتزاع المساحة" للتعبير عن الرأي يتطلب مستوى عالي من الكفاءة والوضوح، وأن المنافسة القوية داخل قاعة البرلمان إيجابية لأنها تدفع النائب إلى الاجتهاد لإظهار صوته وسط الزحام.

وأضاف إمام أن المشكلة الأهم لا تتعلق بزملائه في البرلمان، بل بالحكومة نفسها، مؤكدًا أنها لا تميل إلى الاستماع، بل تعمل بمنطق السرعة الغريبة في تمرير القوانين دون حوار مجتمعي أو تشاور جاد.

وذكر أن البرلمان دائمًا ما يتحمل تبعات قرارات الحكومة، رغم أنه ليس شريكًا فعليًا في صنعها، وسرد مثالًا على ذلك بمشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وصل إلى البرلمان دون أي تنسيق مع نقابة الأطباء، ما أدى إلى حالة من التوتر داخل القاعة.

وتابع: هذه الحالة دفعت وزير الصحة بصفته نائب رئيس الوزراء إلى القول:"ما حدش يلوي ذراع الدولة".

وردّ إمام على هذا المنطق قائلًا: "هو حضرتك الحكومة مش الدولة، الدولة أوسع وأشمل، فيها الشعب، والبرلمان، والرئاسة، والأرض، والهوية، مش الحكومة بس".

وانتقد عبد المنعم إمام إصرار الحكومة على خلط الأدوار، وتقديم نفسها كأنها تمثل الدولة وحدها، في حين أن مسؤوليتها تقتصر على تنفيذ السياسات وليس احتكار القرار.

وطالب بإجراء حوارات مجتمعية حقيقية قبل تمرير القوانين، منعًا للانفجارات السياسية أو الاجتماعية التي تُحمل للبرلمان زورًا.

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النائب عبد المنعم إمام مجلس النواب الحكومة تتجنب الحوار المجتمعي الحكومة لا تميل للاستماع المنافسة القوية داخل قاعة البرلمان
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