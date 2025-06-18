القاهرة - أ ش أ

أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوسيع آفاق الشراكات واستثمار عمق وقوة العلاقات بين القاهرة والدول الإفريقية الشقيقة؛ لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية والمشاركة في المشروعات التنموية المتنوعة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العربية للتصنيع مع وفد رفيع المستوى يضم مجموعة كبيرة من السفراء يمثلون نصف عدد دول القارة الإفريقية المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية وذلك بحضور السفير وائل شحاته مساعد وزير الخارجية لقطاع الشئون الإفريقية.

وأعرب رئيس الهيئة عن اعتزازه بزيارة الوفد الإفريقي باعتبارها فرصة مهمة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات وقدرات الصناعة المصرية وتطورها في إطار الجمهورية الجديدة، مؤكدا تقديره لدور وأهمية العمل الدبلوماسي في تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات خاصة مع الحوافز المشجعة للمستثمرين التي تتمتع بها مصر الآن في مختلف القطاعات وأوجه الصناعة المختلفة.

وتم خلال الزيارة عرض إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، وأحدث المشروعات الجارية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية.

وأشار إلى أن الهيئة تشارك بالفعل في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالعديد من دول القارة الإفريقية ومنها مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة المياه وغيرها فضلا عن تلبية احتياجات الأسواق الإفريقية بمنتجات تتمتع بمعايير الجودة العالمية وبأسعار تنافسية.

كما لفت إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة قدراتها التصنيعية، وتكنولوجياتها المتقدمة، ومنظومتها التدريبية والتعليمية، لخدمة أهداف التنمية في دول القارة الإفريقية، واضعة نصب عينيها التعاون القائم على نقل التكنولوجيا، والتصنيع المشترك، وبناء الكفاءات البشرية.

وأضاف أنه انطلاقًا من حرص الهيئة العربية للتصنيع على دعم مصادر الطاقة النظيفة في مصر والقارة الإفريقية، فقد أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا بمشروعات الطاقة المتجددة، ونفذت بالفعل محطة طاقة شمسية بقدرة (4) ميجاوات في أوغندا، ويجرى حاليًا تنفيذ محطة أخرى في جيبوتي، بما يعكس حرصنا على دعم البنية التحتية للطاقة المتجددة في القارة السمراء.

كما أكد أن الهيئة تفتح أبوابها للتعاون في مختلف المجالات الصناعية، وتضع إمكانياتها تحت تصرّف الأشقاء في القارة، إيمانًا منها بأن قوتنا في تكاملنا، ونهضتنا في تعاوننا المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل لشعوبنا.

من جانبه أكد السفير وائل شحاته مساعد وزير الخارجية لقطاع الشئون الإفريقية أن العديد من الدول الإفريقية تتطلع باستمرار لتعزيز التعاون مع الشقيقة الكبري مصر في العديد من مجالات التصنيع والتدريب ونقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أن كبرى الشركات الإفريقية الحكومية والخاصة تولى أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في كافة مجالات الصناعة المختلفة.

وأعرب وفد سفراء الدول الإفريقية الشقيقة خلال تفقدهم معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع عن إعجابهم بالمنتجات المتميزة والقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة في كافة الصناعات الدفاعية والأمنية والمدنية، مؤكدين أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات ويشكل أهمية إستراتيجية للدول الإفريقية والعربية، مشيدين بدور الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية وتمتعها بكثير من الاستثمارات الجادة ولديها مستقبل واعد، وإمكانيات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وخلق فرص قوية خلال المرحلة القادمة.

وفي ختام الزيارة قاموا بتفقد الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة، حيث أطلعوا على أهم المشروعات واستمعوا لشرح مهندسي وفنيين الشركة فيما يتعلق بمراحل خطوط إنتاج الألواح الشمسية المتطورة وأحدث الماكينات وطرق تنظيف الألواح الشمسية والقدرات التصنيعية المختلفة للهيئة في مجال الطاقة المتجددة.

كما تفقد الوفد محطة الطاقة الشمسية للهيئة العربية للتصنيع بمقر الشركة العربية للطاقة المتجددة والتي تتصل بالشبكة القومية للكهرباء، وشاهدوا الألواح الثابتة والمتحركة بالمحطة وأبدوا إعجابهم بطرق تنظيف الألواح الشمسية المتطورة من تصميم وتنفيذ وصيانة الكوادر البشرية بالهيئة.