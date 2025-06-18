موعد بدء الصيف رسميًا.. وهذه أعلى المناطق حرارة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الصيف سيبدأ رسميًا في جمهورية مصر العربية يوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية.

فصل الصيف يُعد من أطول الفصول

وأكدت الهيئة في بيان لها، الأربعاء، أن فصل الصيف يُعد من أطول الفصول من حيث الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ يتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي، بينما تتأثر المناطق الجنوبية مباشرةً بهذا المنخفض ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بنسب أكبر.

سمات صيف هذا العام مشابهة للسنوات السابقة

أوضحت الهيئة أن خرائط التوزيعات الضغطية وصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن سمات صيف هذا العام قد تكون مشابهة للسنوات السابقة، حيث من المتوقع أن يشهد الصيف ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، بزيادة تتراوح بين درجة إلى درجتين مئويتين.

أعلى معدلات ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف بهذه المناطق

أشارت الأرصاد إلى أن مناطق جنوب البلاد وجنوب سيناء ستشهد أعلى معدلات ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، بينما تستمر الأجواء الحارة نهارًا والمعتدلة ليلًا على السواحل الشمالية.

وأفادت الهيئة بأنه لا يمكن الحكم على مدى حرارة فصل الصيف إلا من خلال التوزيعات الضغطية وحركة الكتل الهوائية، حيث تختلف السمات المناخية من عام إلى آخر حسب تأثير الظواهر الجوية المختلفة، مثل ظاهرة النينيو التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة سطح المحيط الهادئ، وهو ما يسهم في زيادة حرارة الغلاف الجوي حول العالم.

نصائح الأرصاد الجوية للمواطنين خلال فصل الصيف:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الذروة من الساعة 12 ظهرًا حتى الخامسة عصرًا.

الحرص على ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم.

متابعة النشرات الجوية الرسمية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

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