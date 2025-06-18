قانون العمل الجديد يمنع الفصل بسبب المرض.. ويُجيز الفصل في هذه الحالات

كتب- محمد أبو بكر:

نص قانون العمل الجديد في المادة (173) على حظر فصل العامل بسبب المرض، ونص على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل لمجرد مرضه، إلا بعد أن يكون العامل قد استنفد كامل رصيده من الإجازات المرضية، بالإضافة إلى ما تبقى له من رصيد الإجازات السنوية المتجمدة.

وشدد القانون على أنه في حال قرر صاحب العمل إنهاء التعاقد، يجب إخطار العامل كتابيًا قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاده للإجازات المشار إليها. وفي حالة شفاء العامل قبل انقضاء تلك المهلة، يحظر على صاحب العمل المضي في إنهاء العقد.

وفي المادة (174)، نص قانون العمل على أحقية صاحب العمل في إنهاء التعاقد، سواء كان العقد محدد المدة أو متعلقًا بإنجاز عمل معين، إذا صدر بحق العامل حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة سالبة للحرية في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، ما لم تقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبة.

وتعكس هذه المواد توازنًا بين حقوق العمال في ظروف المرض، وضمان انضباط بيئة العمل من خلال ضوابط قانونية واضحة للفصل التأديبي.

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