إعلان

قانون العمل الجديد يمنع الفصل بسبب المرض.. ويُجيز الفصل في هذه الحالات

10:01 م الأربعاء 18 يونيو 2025

قانون العمل الجديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

نص قانون العمل الجديد في المادة (173) على حظر فصل العامل بسبب المرض، ونص على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل لمجرد مرضه، إلا بعد أن يكون العامل قد استنفد كامل رصيده من الإجازات المرضية، بالإضافة إلى ما تبقى له من رصيد الإجازات السنوية المتجمدة.

وشدد القانون على أنه في حال قرر صاحب العمل إنهاء التعاقد، يجب إخطار العامل كتابيًا قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاده للإجازات المشار إليها. وفي حالة شفاء العامل قبل انقضاء تلك المهلة، يحظر على صاحب العمل المضي في إنهاء العقد.

وفي المادة (174)، نص قانون العمل على أحقية صاحب العمل في إنهاء التعاقد، سواء كان العقد محدد المدة أو متعلقًا بإنجاز عمل معين، إذا صدر بحق العامل حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة سالبة للحرية في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، ما لم تقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبة.

وتعكس هذه المواد توازنًا بين حقوق العمال في ظروف المرض، وضمان انضباط بيئة العمل من خلال ضوابط قانونية واضحة للفصل التأديبي.

اقرأ أيضًا:

إجراء حكومي عاجل لمواجهة زيادة أسعار السلع بالأسواق

الأزهري يعلن إطلاق منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة

مدبولي: لا يوجد تخفيف أحمال للكهرباء بأي منطقة بالجمهورية

الأرصاد تُعلن موعد ارتفاع الحرارة وتحذر من هذا الأمر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون العمل الجديد منع الفصل بسبب المرض حظر فصل العامل بسبب المرض أحقية صاحب العمل في إنهاء التعاقد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو