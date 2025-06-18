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نقيب الأشراف: منصة "الأوقاف" مشروع عظيم لتجديد الخطاب الديني بأسلوب عصري

09:23 م الأربعاء 18 يونيو 2025

نقيب الأشراف: منصة ''الأوقاف'' مشروع عظيم لتجديد ا

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أشاد السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، بالمنصة الرقمية التي أطلقتها وزارة الأوقاف، مؤكدأ أنها مشروع فكري عظيم وأحد أدوات تجديد الخطاب الديني بأسلوب عصري.

وأضاف السيد محمود الشريف، على هامش مشاركته في فاعليات إطلاق منصة الأوقاف الرقمية، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المنصة ستساهم بشكل كبير في تنفيذ محاور وزارة الأوقاف المتعلقة بإطفاء نيران التطرف الديني والإرهاب بكافة صوره، وإطفاء نيران التطرف اللاديني، وبناء الإنسان، وصناعة الحضارة.

في سياق آخر، قال نقيب السادة الأشراف، إن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة حاليا تتطلب من جميع أبناء الشعب المصري العظيم الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، ودعم كل الإجراءات التي تهدف إلى حماية الأمن القومي.

وأشار إلى أنه استمع إلى الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمات التي تمر بها المنطقة، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على ما يبذلونه من مجهودات لعدم تأثر مصر بهذه الأزمات.

وفي نهاية تصريحاته، دعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يجنب بلادنا ويلات الحروب وتوابعها، وأن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان، وأن يعم السلام والأمن على العالم أجمع.

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