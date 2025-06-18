الأرصاد تُعلن موعد ارتفاع الحرارة وتحذر من هذا الأمر

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، إن تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي الذي بدأ منذ الأسبوع الماضي مستمر طوال فصل الصيف، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة كبيرة في نسب الرطوبة.

وأضافت أن هذا المنخفض يجلب كتل هوائية شديدة الحرارة قادمة من شبه الجزيرة العربية تمر فوق البحر المتوسط، حيث تكتسب كميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يفسر ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، رغم أن درجات الحرارة المُسجلة تكون حول المعدلات الطبيعية.

وأضافت غانم، في تصريحات تلفزيونية، أن البلاد تتأثر حاليًا بكتل هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، مما ساهم في انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ليلًا، مع تحسن نسبي في الطقس خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة، مدعومًا بنشاط محدود لحركة الرياح.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ترتفع بداية من الجمعة المقبل لتسجل ما بين 35 و36 درجة على القاهرة الكبرى، إلا أن الإحساس الفعلي يصل لـ 38 درجة بسبب تأثير الرطوبة المرتفعة.

وحذّرت عضو الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة من الساعة 11 صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، مؤكدة أهمية ارتداء القبعات أو استخدام المظلات، والبقاء في أماكن جيدة التهوية، إلى جانب شرب كميات وفيرة من المياه لتجنب الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري.