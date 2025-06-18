إعلان

الجبهة الوطنية يقرر إرجاء المؤتمر الجماهيري بالقليوبية

08:20 م الأربعاء 18 يونيو 2025

حزب الجبهة الوطنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

أعلن حزب الجبهة الوطنية إرجاء المؤتمر الشعبي الحاشد للحزب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية والذي كان مقررا عقده السبت المقبل ٢١ يونيو الى وقت لاحق وذلك فى ضوء المعطيات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن القومي المصري.

وأكد حزب الجبهة الوطنية في بيان له، حرصه الشديد على استمرار التلاحم بين القيادة السياسية والحزبية والجماهير في مختلف محافظات مصر والتى تعد قاعدة راسخة لدى الحزب، لكن الظروف الإقليمية والدولية الراهنة وتصاعد الصراع في المنطقة يستدعي من الجميع الالتفاف حول القيادة السياسية التي تمضي بثبات وحكمة واضعين مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار.

وتابع: كما تحتم التطورات المتسارعة بالمنطقة استشعارا منا لحجم المسؤولية الوطنية في هذا المنعطف الدقيق أن نكون صفا واحدا خلف القيادة السياسية داعمين لها بكل مانملك في مواجهة التحديات بروح لا تنكسر وعزيمة لا تلين.

اقرأ أيضًا:

"الإسكان" تُغلق باب التقديم اليوم.. تفاصيل وأسعار شقق "سكن لكل المصريين 7"

تحسن نسبي.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

تنسيق الجامعات 2025| 5 معلومات مهمة عن "هندسة حلوان" وبرامجها المتميزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حزب الجبهة الوطنية تأجيل مؤتمر حزب الجبهة الوطنية مؤتمر حزب الجبهة الوطنية بمدينة بنها محافظة القليوبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الملاجئ Vs الصواريخ.. هكذا استهدفت إيران "غرف إسرائيل المحصنة"
ارتفاع عدد ضحايا عقار السيدة زينب المنهار إلى 6 بعد استخراج جثة سيدة
الرئيس السيسي يصدر قرارا جديدًا ينظم نسب العلاوات لموظفي الدولة
السيسي يصدّق على قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
الإيجار القديم.. اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على تعديلات القانون بشكل نهائي
الإسكان تُعلن مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 7 إلكترونيًا حتى 22 يوينو