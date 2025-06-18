الجبهة الوطنية يقرر إرجاء المؤتمر الجماهيري بالقليوبية

كتب-عمرو صالح:

أعلن حزب الجبهة الوطنية إرجاء المؤتمر الشعبي الحاشد للحزب بمدينة بنها بمحافظة القليوبية والذي كان مقررا عقده السبت المقبل ٢١ يونيو الى وقت لاحق وذلك فى ضوء المعطيات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن القومي المصري.

وأكد حزب الجبهة الوطنية في بيان له، حرصه الشديد على استمرار التلاحم بين القيادة السياسية والحزبية والجماهير في مختلف محافظات مصر والتى تعد قاعدة راسخة لدى الحزب، لكن الظروف الإقليمية والدولية الراهنة وتصاعد الصراع في المنطقة يستدعي من الجميع الالتفاف حول القيادة السياسية التي تمضي بثبات وحكمة واضعين مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار.

وتابع: كما تحتم التطورات المتسارعة بالمنطقة استشعارا منا لحجم المسؤولية الوطنية في هذا المنعطف الدقيق أن نكون صفا واحدا خلف القيادة السياسية داعمين لها بكل مانملك في مواجهة التحديات بروح لا تنكسر وعزيمة لا تلين.

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