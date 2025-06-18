تفاصيل زيارة السفير الباكستاني لمدينة الإنتاج الإعلامي

كتب-عمرو صالح:

استقبل عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب اليوم، السفير عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان لدى القاهرة على رأس وفد ضم رضا الشاهد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية ومحمد فيصل إلياس الملحق الإعلامي وحنان حامد الحنفي مساعد الملحق الإعلامي بالسفارة، كما حضر اللقاء من قيادات المدينة المهندس محمد فؤاد رئيس القطاع الهندسي بالمدينة و سمير عمران رئيس القطاع التجاري .

وبحسب بيان المدينة تناول اللقاء العلاقات الإعلامية بين البلدين وبحث سبل التعاون في العديد من المجالات ذات الصلة

ورحب الجبالي بزيارة السفير والوفد المرافق لمدينة الإنتاج الإعلامي مؤكدا على العلاقات المتميزة بين مصر وباكستان في العديد من المجالات ، واطلع الضيف على إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي العلمية والتكنولوجية وما تضمه من أستديوهات مجهزة ينطلق منها العديد من القنوات الفضائية العربية والمصرية، وأعرب عن استعداد المدينة لفتح آفاق جديدة للتعاون الإعلامي المستقبلي مع الجانب الباكستاني .

ومن جانبه قدم السفير الباكستاني الشكر لهذه الدعوة الكريمة معربا عن سعادته لزيارة هذا الصرح الإعلامي الكبير وأشاد بما تضمه من إمكانيات علمية وتكنولوجية تملكها المدينة .

وأعرب السفير عن رغبته الصادقة في التعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي في الفترة القريبة القادمة، وتطرق الحوار إلي العلاقات الثقافية والفنية التاريخية بين البلدين، حيث أثني السفير على الدور العظيم للأزهر الشريف بتخريج عدد كبير من الدارسين الباكستانيين علي مر التاريخ والذين حظوا بمكانة كبيرة في المجتمع الباكستاني بإعتبارهم خريجي أهم مؤسسة دينية في العالم العربي، كما تطرق الحوار إلي العلاقات الفنية بين البلدين، حيث أشار السفير إلي المنزلة الكبيرة للفن المصري وقيمته عبر التاريخ.

واستشهد في هذا الإطار بتكريم دولة باكستان لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، التي قامت بغناء القصيدة الرائعة " حديث الروح " والتي قام بتأليفها الشاعر الباكستاني محمد إقبال والتي على أثرها تم تقليدها وسام "نجمة إمتياز" الذي منحه لها الرئيس الباكستاني محمد أيوب خان في هذا الوقت لغناء هذه القصيدة الشهيرة والتي قام بتلحينها الملحن الكبير رياض السنباطي عام 1967 وفي نهاية اللقاء تبادل الجبالي والسيد السفير الدروع والهدايا التذكارية بهذه المناسبة .

كما استهل السفير والوفد المرافق زيارته للمدينة بمشاهدة فيلم تسجيلي يبرز تاريخ مدينة الإنتاج الإعلامي ومراحل التطور الذي شهدته وخاصة في الآونة الأخيرة حتى أصبحت واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية والإقتصادية بالمنطقة .

وقام السفير الباكستاني والوفد المرافق في جولة بالمدينة شملت مركز إحياء التراث السمعي والبصري، والإطلاع على الدور الهام الذي يقوم به للحفاظ على كنوز مصر من الأفلام القديمة وحمايتها من التلف والقدم ، كما زاروا أستديو الدولبي أتموس الذي يعد واحد من أكبر الاستديوهات التي يتم فيها تطبيق أحدث التقنيات في مجال الصوت والمعتمد من شركة دولبي العالمية .

وفي نهاية الجولة توجه الوفد إلي مناطق التصوير المفتوحة وشاهدوا عن قرب الإستعدادات الجارية في الفترة الحالية لإستقبال تصوير العديد من الأعمال الفنية.

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