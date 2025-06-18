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مدبولي: خروج ودخول الأموال الساخنة طبيعي في ظل المتغيرات الحالية

07:46 م الأربعاء 18 يونيو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حركة دخول وخروج الأموال الساخنة أمر طبيعي ومتكرر في جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن طبيعتها ترتبط بالمتغيرات والظروف الطارئة.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة لم تعتمد على هذه الأموال ضمن أرقام الاحتياطي النقدي منذ أزمة 2022، موضحًا أن خروج جزء منها مؤخرًا جاء نتيجة للظروف التي تمر بها المنطقة.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الأموال تعود مجددًا بمجرد ظهور مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مدبولي خلال مؤتمر صحفي دخول وخروج الأموال الساخنة الاحتياطي النقدي
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